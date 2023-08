Stroncato da un malore mentre si trova in acqua, turista perde la vita il giorno di Ferragosto

Tragedia sulla battigia di Riccione dove, nella mattinata di Ferragosto, un anziano turista ha perso la vita. Il dramma si è consumato intorno alle 12.15 nello specchio di mare davanti al Bagno 115. L'uomo, un 78enne di Bologna, si trovava in acqua a una quindicina di metri dalla riva quando si è improvvisamente accasciato. Il bagnino di salvataggio è intervenuto subito per riportarlo sul bagnasciuga e ha iniziato le manovre di rianimazione mentre, nel frattempo, sul posto sono accorsi i sanitari del 118. Nonostante i disperati tentativi per far ripartire il cuore dell'uomo, alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Al Bagno 115, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto di Riccione che ha informato il magistrato di turno.