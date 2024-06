Scompare sott'acqua mentre fa il bagno al largo: turista perde la vita in mare

Tragedia nelle acque riminesi sabato pomeriggio, dove un uomo ha perso la vita. Il dramma si è consumato attorno alle 14.30 a San Giuliano, all'altezza del bagno Libeccio. Dalle prime informazioni un turista, un 81enne residente a Bologna in spiaggia con la moglie, stava nuotando a circa un centinaio di metri dalla riva, quando improvvisamente è scomparso sott'acqua.

L'anziano, in arresto cardiaco, è stato soccorso dai bagnini di salvataggio e portato a riva, dove sono iniziate le prime manovre di rianimazione. Nonostante i disperati tentativi, il medico del 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'81enne. Del caso è stata avvisata l'Autorità giudiziaria, sul posto anche la Capitaneria di Porto per gli accertamenti.