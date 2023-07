Un altro decesso in mare a Cattolica: muore un turista di 53 anni

Un altro tragico decesso nel mare antistante Cattolica. A perdere la vita, ieri pomeriggio (sabato), è stato un bagnante di 53 anni. Il fatto è avvenuto sulla costa di Cattolica, lo stesso comune dove qualche giorno fa è deceduto un giovane di appena 17 anni, sempre in acqua. Secondo quanto è emerso, l'uomo - originario di Condino, in provincia di Trento - era andato a fare il bagno in mare da solo. La moglie, non vedendolo risalire in spiaggia, lo ha cercato e ha allertato i soccorsi, che lo hanno trovato a pelo d'acqua già esanime. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e la Capitaneria di Porto. Purtroppo per il turista non c'è stato niente da fare.