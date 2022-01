Anni di maltrattamenti e abusi nei confronti della moglie segregata in casa: arrestato un 35enne

Lo scorso 17 gennaio gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno arrestato in esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere un cittadino marocchino di trentacinque anni residente in città, accusato dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della moglie.

L?attività d?indagine, curata dalla Squadra Mobile della Questura, ha avuto origine a seguito di un intervento effettuato il 15 dicembre scorso dalle Volanti. Secondo la ricostruzione di chi indaga, la donna, fuggita da casa insieme al figlio minore per sottrarsi all?ennesima aggressione del marito, è stata trasportata al pronto soccorso per ricevere le prime cure, per poi essere collocata in una struttura protetta.

Nei giorni successivi la donna ha denunciato di essere stata vittima di abusi di vario genere ad opera del marito sin dal 2015, anno in cui si erano sposati in Marocco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, arrivata in Italia nell?agosto scorso con il figlio, per la donna le violenze sono continuate e numerosi sono stati gli episodi in cui è stata colpita con pugni e schiaffi, insultata pesantemente e minacciata, costretta persino a subire rapporti sessuali e a dover rimanere chiusa in casa senza cellulare in modo tale da non poter incontrare nessuno dei suoi presunti amanti. Inoltre, ha dovuto subire il totale disinteresse dell?indagato per la salute ed il sostentamento suo e del figlio, costretti a vivere in un?abitazione per nulla salubre.

Vista la gravità delle condotte denunciate, il gip del Tribunale di Rimini ha emesso l?ordinanza cautelare, eseguita nella giornata del 17 gennaio scorso.