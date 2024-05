Anniversario della fondazione dell'esercito, l'on. Colombo in visita al VII Reggimento “Vega”

Nella mattinata di lunedì l’onorevole Beatriz Colombo si è recata in visita al VII Reggimento “Vega” di Rimini ed è stata ricevuta dal comandante colonnello Tamagnone. Il Vega è un reggimento di elicotteri e svolge attività di supporto alle forze di terra impegnato attualmente in missioni nazionali che internazionali. "L'occasione . spiega una nota stampa - è stata quella di celebrare il 4 maggio, anniversario della Nascita dell'Esercito Italiano, ma anche di ricordare ad un anno di distanza l'alluvione in cui i nostri Uomini e Donne dell'Esercito hanno prontamente prestato i primi soccorsi alla popolazione in condizioni di avversità".

La visita di oggi, a cui ha partecipato anche il colonnello Nicola Marcello, è stata anche occasione per annunciare la mozione di cui l'onorevole Colombo è promotrice che ha lo scopo di supportare la genitorialità nelle forze di difesa. "Il nostro ringraziamento - ha dichiarato la parlamentare - va, non solo oggi ma ogni giorno, a tutti gli uomini e donne del VII Vega ed a tutti coloro che, indossando una divisa, sono sempre in prima linea per aiutare la popolazione civile e per il mantenimento della pace nel mondo".