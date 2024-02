Anniversario don Giussani, a Rimini messa in Cattedrale con il vescovo Nicolò Anselmi

In occasione del 19esimo anniversario della salita al Cielo di don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 42esimo del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), oltre che per la ricorrenza dei 70 anni dalla nascita del movimento di CL, è in programma la celebrazione di Messe in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi. A Rimini la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi in Basilica Cattedrale, venerdì 23 febbraio alle ore 19.

Davide Prosperi (presidente della Fraternità di Cl) ha affermato: “Consapevoli del compito che ci è affidato per contribuire alla costruzione della Chiesa e per l’annuncio al mondo della speranza che Cristo è per la vita di ogni uomo, desideriamo far memoria di don Giussani - e della storia generata dalla sua amicizia con coloro che l’hanno seguito - tenendo lo sguardo fisso sulle parole che Papa Francesco mi ha rivolto nella lettera inviata al movimento in occasione di queste ricorrenze: «Ho particolarmente a cuore di raccomandare a Lei e a tutti gli aderenti di avere cura dell’unità tra voi: essa sola, infatti, nella sequela ai pastori della Chiesa potrà essere nel tempo custode della fecondità del carisma che lo Spirito Santo ha donato a don Giussani: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosi amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.