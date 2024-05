Nel 32esimo anniversario della strage di Capaci a scuola si celebra la giornata della legalità

La scuola primaria Flavia Casadei di Viserba, in collaborazione con il Comune di Rimini e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, ha celebrato la giornata della legalità con un'iniziativa speciale dal titolo ‘Il cielo è di tutti’, culmine di un progetto educativo ispirato dall'omonimo libro di Gianni Rodari e dal libro "L'Ammiraglio si è preso il cielo" di Marianna Balducci. Un momento che, non a caso, è stato indetto per la giornata di oggi, in cui si celebra il 32esimo anniversario della drammatica strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’obiettivo di questa mattinata è stato quello di sensibilizzare giovani studenti sui temi della legalità e della lotta contro la mafia attraverso una mattina di ascolto, riflessione e partecipazione attiva. Il momento clou ha visto protagonisti i 450 alunni della scuola sfilare per le vie di Viserba indossando una maglietta bianca decorata con un cielo. Ogni bambino ha portato con sé un ‘fiore della legalità’ da donare ai presenti, ‘allegoria’ di speranza e impegno per un futuro migliore. A seguire, per far sentire la propria voce a favore della giustizia, i bambini hanno fatto rumore sbattendo dei flaconi di detersivo, un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sulla necessità di non restare in silenzio di fronte all'illegalità.

Il corteo è partito dalla scuola primaria Flavia Casadei in via Egisto Morri, ha attraversato il sottopasso ferroviario, Viale Sante Polazzi e Viale Giuliano Dati, per arrivare infine in Piazzetta Carlo Soldati dove le classi quinte sono state protagoniste di un flash mob che ha rappresentato l'unione e la determinazione dei giovani nel combattere la mafia, tra balli, canti e interventi istituzionali.

In Piazzetta Carlo Soldati sono stati inoltre esposti sei totem della mostra grafica ‘Una vita contro la mafia’, un'esposizione che offre un percorso visivo sulla lotta contro la criminalità organizzata alla presenza anche di Marianna Balducci, autrice del libro ‘L'Ammiraglio si è preso il cielo’ che ha ispirato il progetto.

“Con questa marcia e le attività previste - è il commento dell’assessore alla legalità del Comune di Rimini, Francesco Bragagni - i bambini non solo hanno ricordato le vittime della strage di Capaci, ma hanno dimostrato anche come il loro impegno e la loro voce possano contribuire a costruire una società più giusta e solidale. Anzi, di più: è proprio su di loro, e il loro entusiasmo, che possiamo riporre la speranza per un futuro con una cultura diversa, che rigetta l’omertà, l’indifferenza e la mentalità mafiosa”.

“Come il cielo raffigurato nelle magliette dei bimbi – conclude Bragagni - la legalità è un bene di tutti e per tutti. E le istituzioni devono continuare a battersi per questo: solo attraverso l'educazione e l'impegno condiviso possiamo sperare in un cambiamento reale”.