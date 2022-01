La Direzione del Teatro Galli informa che, per cause di forza maggiore comunicate oggi dalla compagnia, sono annullate le tre recite dello spettacolo “La vita davanti a sé” con Silvio Orlando in programma al Teatro Galli dal 18 al 20 gennaio. Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni più dettagliate per gli abbonati e per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto (che si chiede di conservare), mentre sono annullate le prenotazioni.