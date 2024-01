L'annuncio del ministro Lollobrigida al Sigep, in arrivo la 'legge Massari' per i maestri di cucina

Il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) Francesco Lollobrigida ha fatto tappa domenica (21 gennaio) al Sigep di Italian Exhibition Group (alla fiera di Rimini, fino al 24 gennaio) e, dopo un incontro con le associazioni di categoria seguito da un tour della manifestazione, ha partecipato all’evento organizzato presso l’area espositiva del Ministero dedicata alla campagna di informazione e promozione sulla frutta in guscio, palcoscenico dell'evento "Dulcis in Guscio".

Durante il talk, il Maestro Iginio Massari e il Ministro hanno parlato del ddl "Maestro dell'arte della cucina italiana": il disegno di legge ha lo scopo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un premio al merito denominato "Maestro dell'arte della cucina italiana". Il Ministro ha annunciato che della commissione di valutazione farà parte il Maestro Massari, insieme ad altri autorevoli professionisti. Nello stand del Masaf è stato anche presentato il ricco programma di masterclass con degustazioni, condotte da rinomati maestri pasticcieri a livello internazionale, tra cui anche i due campioni del mondo di pasticceria e zucchero artistico, che scandiranno le giornate di manifestazione.

Protagoniste per le creazioni dell'arte pasticcera, gelatiera e cioccolatiera sono noci, nocciole, castagne, mandorle, pistacchi e carrube rigorosamente di provenienza nazionale, autentiche gemme culinarie che custodiscono nel loro guscio la storia di coltivazioni millenarie e quella ricchezza e varietà che solo l’Italia sa esprimere. Insieme ai maestri pasticcieri, le masterclass vedono la partecipazione attiva delle 13 OP di frutta in guscio che hanno a disposizione appositi desk nell'area espositiva per promuovere le proprie produzioni e organizzare incontri BtoB, contribuendo così a consolidare l'importanza del settore.

"La chiamiamo Legge Massari proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro - ha sottolineato il Ministro Lollobrigida - offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei Maestri meritevoli del riconoscimento di "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana". A lui va il nostro ringraziamento per l'azione propulsiva e promozionale del cibo italiano nel mondo, di cui è un Ambasciatore senza pari. Proprio un anno fa avevamo preso un impegno con il maestro Massari qui al Sigep di portare in Parlamento una norma che riconoscesse al Governo italiano la possibilità di dare un attestato ai nostri Maestri di cucina che fosse italiano, progetto ispirato proprio da Massari".