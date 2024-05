L'annuncio di Renco, 200 milioni di investimenti in Italia. "Avanti con il nuovo mercato coperto di Rimini"

Renco Spa, azienda pesarese che è entrata a far parte della compagine societaria australiana Lendlease, incaricata della realizzazione del nuovo campus della Statale di Milano, investirà in Italia 200 milioni di euro nel biennio 2024-25 tra investimenti e progetti. Ad annunciarlo è stato Giovanni Gasparini, presidente di Renco spa, nel corso della presentazione del bilancio di esercizio 2023 che si è chiuso con un incremento del valore di produzione del 33,5% su base annua.

"Molti sono i progetti che sono partiti o partiranno quest'anno", ha detto Gasparini, citando "la realizzazione del nuovo Politecnico di Milano al Mind, la riqualificazione della ex stazione Ferroviaria a Cortina, un impianto idrogeno-fotovoltaico a Falconara o la realizzazione del nuovo mercato coperto di Rimini". "Il ruolo di Renco nel Paese non vuole limitarsi alla costruzione di impianti o immobili ma essere anche portatore di un messaggio fondamentale", ha concluso, "la crescita e lo sviluppo è possibile nel rispetto dell'ambiente e della comunità in cui si opera. 'Live the planet better' non è solo il nostro slogan ma una scelta imprenditoriale che seguiamo da sempre". (fonte: agenzia Dire)