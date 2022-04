Sei mesi da sindaco con annuncio: "Abbiamo pronti 10 milioni di euro per il parking di piazzale Marvelli"

Tempo di primi bilanci per l'amministrazione Sadegholvaad. Dopo le elezioni, c'è occasione di fare il punto dopo il primo semestre del mandato. Il primo cittadino riassume le azioni in cinque punti focali più un annuncio. "Il contesto generale è sicuramente più critico rispetto alla fine dello scorso anno - dice il primo cittadino - alla pandemia non ancora al termine, si sono aggiunte la paurosa crisi energetica e l’esplodere del conflitto bellico ai confini dell’Europa con la conseguente emergenza profughi. Ma rimaniamo sul bilancio amministrativo".

Pnrr e scuola

L’amministrazione comunale ha agito in questa prima fase in coerenza rispetto al programma, annunciato, dei primi 100 giorni. "Si spiega così la messa a terra di alcune misure particolari, a sostegno di una visione di aiuto alle famiglie, integrazione, supporto alla fragilità sociale ed economica e, contestualmente, di programmazione del futuro. In tal senso la scelta di rendere gratuita la frequenza all’asilo, con l’azzeramento della retta mensile per i nuclei famigliari sotto i 26 mila euro di soglia Isee, muove nella stessa direzione del Pnrr di Rimini - dice Sadegholvaad -. Candidare ai fondi straordinari europei la realizzazione ex novo e la rigenerazione di 5 plessi scolastici diffusi in città risponde a un’idea in cui la scuola e la sua frequenza sono individuati come motori di una nuova cittadinanza basata su educazione, socialità, relazione e dunque integrazione di tutti i riminesi sin dalla loro nascita. Sono state 600 le famiglie che hanno aderito alla misura dell’asilo gratis, un numero in crescita (+ 20 per cento per i nidi) rispetto alle iscrizioni degli ultimi anni".

Famiglie e imprese

"Insieme all’asilo gratis, questa amministrazione comunale ha deciso di innalzare la soglia di esenzione Irpef da 15mila a 16 mila euro di Isee. Vuol dire che quasi 3 mila riminesi saranno esonerati da ora in poi dal pagamento dell’imposta - prosegue il sindaco -, portando il totale dei beneficiari di esenzione a 59.870, oltre il 52 per cento dei riminesi interessati. Uno su due, in soldoni, non paga l’Irpef a Rimini. E’ una misura di aiuto che abbiamo individuato come necessaria per le famiglie riminesi, alle prese con problemi generali profondi. Così come abbiamo ritenuto necessaria la misura della proroga della no tax area e di Open Space, con il 30 per cento di sgravio della Cosap".

Salute

A marzo sono cominciati i lavori per la nuova Casa della Salute presso l’Ospedale Infermi; pochi giorni fa è stato approvato in giunta l’atto con il quale si ricercano gli immobili per la costruzione dei 5 nuovi presidi socio sanitari distribuiti in ogni area di Rimini. "Sono scelte che rispondono all’idea di una sanità e di servizi sanitari non più accentrati in un solo luogo ma invece di un grande hub a cui si collega una rete di strutture che garantiscono presenza e prestazioni sanitarie in ogni angolo di Rimini", prosegue il sindaco.

Sicurezza

Sono state messe a bilancio già per il 2022 32 nuove assunzioni nella Polizia locale di Rimini, 30 agenti e 2 nuovi funzionari, per portare a 240 le unità di personale in forza alla polizia locale. I primi 14 sono già operativi dal 1° marzo e sono stati assunti attingendo alle graduatorie stilata a seguito del concorso regionale. Sul fronte della rete di videosorveglianza, saranno oltre 50 i nuovi occhi elettronici che installati nelle prossime settimane lungo i sei chilometri del Parco del mare nord. "Altrettante sono le telecamere che copriranno il Parco del Mare sud - annuncia il sindaco - nelle prossime settimane saranno collegate e operative quelle nei tratti già completati (Tintori lato monte e lungomare Spadazzi), seguire si procederà con l’installazione delle telecamere nei tratti in corso di realizzazione (da Piazzale Kennedy a via Pascoli). Prevista entro l’estate anche l’implementazione della videosorveglianza nella zona del porto e della stazione ferroviaria.

Cultura

Proprio nelle ultime settimane si è definita la nuova rete gestionale del patrimonio storico e artistico comunale. "Abbiamo una nuova Direttrice della Biblioteca Gambalunga e un nuovo direttore del Museo della Città" spiega il primo cittadino.

L'annuncio

"Parto subito da una novità: la prossima settimana arriverà in commissione consiliare, all’interno dell’avanzo di bilancio, il finanziamento da 10 milioni di euro del nuovo parcheggio interrato in piazzale Marvelli - annuncia il sindaco Sadegholvaad -. Sono 10 milioni di euro interamente di risorse comunali, ottenute grazie a un’ottima capacità di gestione del bilancio. Se c’è una priorità individuata sulla quale investire nostre risorse quella dei parcheggi sta in testa: lo avevo detto in campagna elettorale e stiamo provvedendo di conseguenza. Tra l’autunno e il prossimo inverno partiranno i lavori per quest’opera che garantirà circa 400 nuovi posti auto a Marina. So bene che queste ultime non sono state settimane facili per gli automobilisti riminesi. Sono sempre stato abituato a metterci la faccia, persino quando certe situazioni non dipendevano da me. E non mi sottrarrò neppure questa volta. Se per i tanto temuti lavori della rotatoria sulla statale nei pressi delle vie Montescudo/Coriano siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi, e vi assicuro che il rischio paralisi del traffico c'era tutto, lo stesso non è stato possibile nei giorni scorsi per l'impatto del cantiere su piazza Marvelli (Tripoli) per la deviazione della condotta idrica propedeutica alla realizzazione del nuovo parcheggio interrato nel piazzale stesso. Questo lo sottolineo, perché la realizzazione dei parcheggi in zona mare è stato un impegno che mi sono preso con la cittadinanza e lo porterò a compimento".