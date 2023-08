L'annuncio in tv del sindaco Giorgetti: "Se ci sono le condizioni, nel 2024 pronto a ricandidarmi"

Filippo Giorgetti, che guida da quattro anni la comunità di Bellaria Igea Marina, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda martedì sera (22 agosto), alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, esprimendosi su temi di attualità. La stagione turistica? "Complicata. Serve un nuovo modello balneare, in grado di reggere una competizione sempre più articolata. E serve una rete infrastrutturale adeguata, che permetta di arrivare in riviera più rapidamente". La difficile ricerca di personale? "Diciamolo: i lavoratori stranieri servono. Pensiamo a una nuova politica dei flussi mirati. E pensiamo a contratti in grado di trattenere i lavoratori". Nel 2024 si ricandiderà per un nuovo mandato? "Se ce ne saranno le condizioni, si".