L'Anpi si rinnova e guarda al futuro, torna a riunirsi il congresso provinciale

Sabato 19 febbraio (alle 10) si terrà presso la sala della zona Celle di Rimini il congresso Provinciale dell’Anpi al quale interverranno alcuni rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli Istituti culturali del territorio tra i quali Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, la vicepresidente della provincia Daniela De Leonardis, l’assessora del Comune di Rimini Francesca Mattei. Questo momento della vita dell’associazione dimostra quanto essa sia vitale e pulsante: il più importante momento democratico è sintomo dì partecipazione e volontà, che si concretizzano nella rielezione dei quadri dirigenziali locali e nel confronto circa le nuove sfide che l’Anpi si troverà ad affrontare.

Questi momenti di coesione e partecipazione dimostrano che praticare l’antifascismo oggi ha un forte senso comunitario: l’associazione può vantare un forte movimento di confronto e democrazia al suo interno, sentimenti che non sempre sono scontati. L’associazione ha organizzato due feste provinciali (una al centro sociale Grotta Rossa e l’altra al Palazzo del Turismo di Riccione) in cui sono state proposte iniziative culturali come ad esempio la mostra Alberi di Luigi Poiaghi, artista verucchiese, oggi purtroppo deceduto.

"C’è ancora tanto da fare - afferma la Presidente uscente Giusi Delvecchio - il nostro obiettivo in questi anni è stato quello di rafforzare i rapporti tra i territori della provincia, il tempo ci dirà l’efficacia dell’operato che abbiamo svolto insieme. Insieme, è la parola centrale per capire il modus operandi e pensandi dell’Anpi: il contesto comunitario e collettivo sono indispensabili per ogni forma di lotta politica. Ora sarà compito del prossimo direttivo rafforzare le azioni delle sezioni comunali, per una provincia antifascista e unita".