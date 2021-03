Ansia e depressione da covid: arriva lo sportello di aiuto psicologico

La pandemia da Covid-19 che si protrae da oltre un anno e che sta mettendo a dura prova tannti cittadini il territorio di Rimini fra i più colpiti della Regione ed i suoi cittadini. L’impatto pandemico ha determinato, come da studi medico-scientifico una diffusa sofferenza a livello emotivo- psicologico, per tali ragioni Federconsumatori Rimini in collaborazione con lo Studio di psicologia del dottor Maurizio Cottone ha pensato ad uno sportello di sostegno psicologico gratuito aperto a chi ne avrà necessità. "I lutti, le malattie, le difficoltà lavorative, la didattica a distanza, la mancanza di socialità stanno portando a conseguenze psicologiche pesanti per molte persone - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumantori - Per tali ragioni abbiamo deciso di offrire questo servizio, a partire da lunedì prossimo, messo a punto con i fondi del “riparto 2020” del Ministero per lo Sviluppo Economico".

Ad accogliere chi farà richiesta di colloquio sarà il dottor Maurizio Cottone che spiega come "ogni trauma – individuale e/o collettivo – ci mette in una posizione di imptenza, rammentandoci la nostra naturale condizione di fragilità: ci accorgiamo che le nostre risorse, i nostri mezzi per trattare l’evento traumatico si rilevano insufficienti. E’ in questi momenti che l’ascolto psicologico, finalizzato a trovare soluzioni alternative alle strade precedenti, non più percorribili, appare fondamentale".

Lo sportello è anonimo, il primo colloquio sarà gratuito e avverrà presso lo studio (o via web) del dottor Cottone (iscritto all’ albo degli psicologi e psicoterapeuti dell’ Emilia Romagna), eventuali ulteriori colloqui saranno concordati direttamente con il professionista che applicherà una tariffa calmierata. Per avvalersi dello sportello di primo sostegno psicologico si può chiamare Federconsumatori Rimini allo 0541–779989 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 o scrivere a segreteria@federconsumatoririmini.it