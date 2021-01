Antenna 5g spunta nel centro storico, monta la rabbia dei residenti

Non ci stanno i residenti di via Ceccarelli che, all'improvviso, si sono trovati davanti alle finestre un'antenna per la telefonia 5g installata sul tetto di un'abitazione privata. Monta infatti la rabbia per quel palo d'acciaio che svetta sulle palazzine a ridosso del centro storico di Rimini in un'area che, come sottolineano gli abitanti, è densamente popolata. "Nella zona - spiegano in una lettera inviata al sindaco nel quale si chiede di far smontare l'opera - in un raggio di 500 metri dall'impianto ci sono almeno 300 palazzine, per un totale di oltre 5mila abitanti. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di un asilo nido e di diversi studi medici frequentati da diversi pazienti. E' noto che ripetitori di questo genere siano dannosi per la salute e non campiamo come gli uffici del comune abbiano potuto concedere l'autorizzazione". La missiva al primo cittadino si conclude con la promessa di dare battaglia se l'impianto non venisse smontato.