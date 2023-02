Arrivata a 400 adesioni la petizione contro l'antenna Iliad, la protesta: "A 20 metri dal parco dei bambini"

E' giunta a 400 adesioni la raccolta di firme allestita nel parchetto di via Belluno, a Riccione, dal Comitato "No Antenna Iliad". Visionate le carte emesse dai vari enti ai fini autorizzativi, il comitato dei cittadini contraria al ripetitore telefonico a San Lorenzo ha deciso di andare al contrattacco, inviando sabato mattina una Pec agli Uffici tecnici del Comune di Riccione (Suap ed Ambiente), ad Arpae, Ausl, Enac ed Enav, per intimare l’immediata sospensione dei lavori in corso d’opera in quanto a detta dei contestatori sarebbero stati autorizzati sulla base di planimetrie vecchie e non conformi alla situazione edificatoria e stradale attuale dell’area.

Una missiva, questa, inviata anche al Sindaco di Riccione Daniela Angelini e all'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli, che, durante l’affollata riunione pubblica di martedì scorso, si sono impegnati a verificare e mediare direttamente con Iliad una possibile soluzione alternativa alla collocazione dell’antenna. "Inoltre, il Comitato fa presente che l’installazione dell’antenna è stata erroneamente attribuita – in tutti gli atti pubblici autorizzativi dei vari enti - ad un numero civico diverso da quello del legittimo proprietario dell’area in cui dovrebbe essere collocata. Ricordiamo che la nuova stazione radio base per telefonia mobile Iliad verrebbe a trovarsi a meno di 10 metri dalle prime abitazioni, e a circa 20 metri dal parco giochi dei bambini, nonché unico spazio di verde pubblico attrezzato assai frequentato in estate", spiega il comitato.

Inoltre, il Comitato insiste – con un' altra lettera inviata al Comune - per ottenere da Arpae controlli e misurazioni in loco dei campi elettromagnetici pre opera, cioè prima dell’installazione dell’antenna al fine di poterli eventualmente comparare con quelli post opera, nel caso non si riesca ad ottenerne lo spostamento. "Il Comitato civico ribadisce la più totale contrarietà ed opposizione all’installazione dell’antenna con primaria preoccupazione per la tutela della salute pubblica dei residenti, già segnati in moltissimi casi - dalla presenza di numerose patologie oncologiche", conclude la nota.