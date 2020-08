Antenne di telefonia a Coriano: "I Comuni non possono decidere"

Si è tenuta giovedì sera al teatro CorTe di Coriano l’assemblea dedicata a far chiarezza in merito all'installazione di antenne per la telefonia nel territorio di Coriano. In un clima di collaborazione e nel rispetto delle norme anti-covid, si sono ripercorse tutte le fasi che hanno portato all’attuale situazione.

Il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore Anna Pazzaglia, coadiuvate dal responsabile del comune di Coriano arch. Pietro Masini, hanno così approfondito tutti gli aspetti, supportati dai riferimenti normativi, che vedono i comuni spogliati da ogni possibilità di essere vera parte in causa del processo decisionale. "Alla necessità di un progresso tecnologico, fondamentale per la ripresa economica, si unisce il comprensibile timore di una possibile incidenza sulla salute, mai smentito né confermato, ai quali si aggiunge infine un impatto estetico sul territorio e uno smodato potere contrattuale delle compagnie, grazie ad una legislazione nazionale molto sbilanciata - spiega in una nota l'amministrazione - Tutto questo rende il tema estremamente delicato e necessita grande preparazione ed attenzione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica Spinelli (sindaco): ”Sono soddisfatta di come i cittadini intervenuti abbiano affrontato con attenzione e disponibilità l’opportunità che avevamo ieri sera. Sono certa che si sia fatto chiarezza su molti aspetti e sul percorso intrapreso dall’ente, purtroppo a fronte delle comunicazioni di questi mesi circolavano notizie non proprio corrispondenti alla realtà. In attesa di ulteriori sviluppi dell’attuale situazione, ho dato appuntamento per settembre al fine di affrontare ancora più in profondità l’argomento con la partecipazione degli enti preposti ai controlli, che ci potranno dare ulteriori delucidazioni.”