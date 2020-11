Antenne di telefonia mobile, incontro sull'attuale situazione e il nuovo regolamento

"Antenne di telefonia mobile a Cattolica: dall’attuale situazione al nuovo regolamento" è il titolo del secondo di cinque incontri focalizzati su temi ambientali proposti dal Comune di Cattolica. L'appuntamento ha nuova data, si svolgerà il prossimo venerdì 4 Dicembre 2020 alle ore 21.00 (in precedenza era fissato per il 20 novembre). Nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19, l'incontro si svolgerà in videoconferenza ed i cittadini avranno modo di assistere in diretta attraverso i canali dell'Amministrazione (youtube.com/comunedicattolica/ - facebook.com/comunedicattolica/). Le registrazioni rimarranno visibili sui rispettivi canali. Interverranno il Sindaco Mariano Gennari, l'Assessore all'Ambiente Lucio Filippini, il responsabile dell'Ufficio Ambiente di Palazzo Mancini Marco Vescovelli, ed il professore consulente Federconsumatori Fausto Bersani. A conclusione del dibattito vi sarà la possibilità per gli spettatori di poter porre dei quesiti attraverso WhatsApp (inviandoli al numero 347.5448142, indicando il proprio nome e cognome e relatore a cui è rivolta la domanda) con l’auspicio di instaurare uno spirito costruttivo e propositivo che possa caratterizzare l’intero ciclo di appuntamenti.

EVENTO FB: (https://www.facebook.com/events/192627219115989/)

“Attraverso questi incontri su temi che riguardano in prima persona i cittadini - ha spiegato l'Assessore all'Ambiente Lucio Filippini - ci prefiggiamo l'obiettivo di trattare aspetti ambientali di grande importanza. Siamo consapevoli che i cambiamenti nascono grazie ad una collaborazione tra politica, economia e cultura che determina comportamenti individuali e collettivi virtuosi nei confronti dell’ambiente che viviamo. Gli appuntamenti che abbiamo proposto vogliono incentivare una riflessione che porti a modificare e migliorare i propri comportamenti nella quotidianità nel rispetto dell'ambiente. Immaginiamo una comunità che sia informata e consapevole che dalle micro-azioni si possono ottenere macro-cambiamenti". Al centro dei vari appuntamenti proposti vi sono argomenti quali il servizio di raccolta rifiuti, i risultati del monitoraggio PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) e il verde pubblico. L’obiettivo di questi incontri è conoscitivo, informativo e divulgativo. Vi prenderanno parte, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione, tecnici comunali responsabili dei vari temi ed esperti esterni.

