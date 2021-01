Antenne e telefonia, Federconsumatori: "Regole chiare, i cittadini devono essere informati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Declinando quasi 20 anni di giurisprudenza, è stata esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni, infatti bisogna ricordare che in base al Codice delle Comunicazioni (Dlgs 1° agosto 2003, n. 259) tali impianti sono equiparati ad opere di urbanizzazione primaria.

La crescita del fondo elettromagnetico ambientale degli ultimi anni è un dato di fatto che inevitabilmente si aggraverà nel tempo: gli impianti per il 2-3-4G si sommeranno ad una estesa implementazione del 5G. Le indicazioni di Vittorio Colao per aumentare i livelli minimi di esposizione, inoltrate al governo nel giugno scorso, sono state disattese, ma possiamo immaginare che la contesa è solo rinviata.



Numerose sono le pubblicazioni scientifiche sulle possibili conseguenze sanitarie, ed anche lo stesso Istituto Superiore di Sanità, notoriamente configurato in questo caso per una comunicazione più rassicurante, con l'introduzione della tecnologia di quinta generazione manifestano qualche dubbio: nel rapporto ISTISAN 19/11 si legge che “L’introduzione della tecnologia 5G potrà portare a scenari di esposizione molto complessi, con livelli di campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso delle risorse delle bande di frequenza... occorrerà pertanto considerare non solo i valori medi di campo elettromagnetico, ma anche i valori massimi raggiunti per brevi periodi di esposizione”.

Gli standard internazionali considerano la sola possibilità di effetti termici (riscaldamento dei tessuti) non prendendo in considerazioni pubblicazioni scientifiche che documentano effetti negativi anche per esposizioni minori o uguali ai parametri vigenti.

Per tali ragioni occorre approfondire e non ignorare gli studi esistenti. Negli anni si è assistito ad una progressiva erosione del Principio di Precauzione il che significa riproporre vecchi errori e vecchi scenari che, in passato, ci hanno portato ad intervenire contro agenti inquinanti solo dopo decenni con gravi conseguenze sull'ambiente e la salute. Pertanto è necessaria la massima attenzione sulle proposte di innalzamento delle esposizioni.

Nel frattempo le amministrazioni comunali, a partire da quelle della nostra provincia, è bene che sappiano che hanno conservato alcuni precisi strumenti di tutela se adeguatamente aggiornati e che non possono nascondersi dietro a presunte motivazioni di impossibilità applicative dei regolamenti, alcuni strumenti sono sempre esistiti e continuano ad esistere. Vanno assolutamente evitati modelli di regolamenti comunali stile copia – incolla perché ogni realtà territoriale ha caratteristiche precise e pertanto serve un’istruttoria tecnico – scientifica che indichi in modo specifico come tutelare i siti sensibili di un determinato comune colmando anche vuoti normativi prodotti da autocertificazioni, totalmente in mano ai gestori, in grado di aggirare in alcuni casi anche i pareri delle agenzie ambientali.

In questo quadro è fondamentale il potenziamento dei controlli strumentali utilizzando, possibilmente, centraline per il monitoraggio in continuo di proprietà comunali che possono essere lasciate per più giorni non solo in corrispondenza dei siti sensibili, ma anche di quelli più critici a livello espositivo.

I cittadini devono essere preventivamente informarti e informarsi attentamente su tutta la normativa vigente, sulle azioni da mettere in campo ed anche sul corretto uso dei dispositivi elettronici personali e capire che non è possibile impedire in modo generalizzato lo sviluppo di tecnologie che loro stessi richiedono ed usano e per le quali i gestori hanno acquisito dei diritti, ma possono pretendere di vedere applicati tutti i criteri di cautela disponibili e non solo quelli obbligatori, condizione questa non sempre scontata. Ad ogni nuova antenna nascono comitati di cittadini: onde evitare speculazioni politiche, (le antenne ci sono e ne vengono installate di nuove in tutti i comuni della provincia ), se si vuole che la tecnologia abbia il minor impatto possibile sui cittadini, specie su quelli più fragili, le Amministrazioni comunali devono redigere regolamenti consoni, aggiornare e rendere fedeli le mappature urbanistiche in relazione ai luoghi sensibili.

