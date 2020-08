Antenne telefoniche e installazioni: un'assemblea pubblica a Coriano

Si terrà giovedì 6 agosto, al teatro CorTe di Coriano alle 21, un’assemblea pubblica al fine di fare chiarezza in merito al posizionamento di antenne di telefonia sul nostro territorio.

L'Amministrazione del Comune di Coriano, nonostante le ripetute comunicazioni, intende incontrare direttamente i cittadini che volessero maggiori delucidazioni in merito per esporre in modo approfondito il lavoro svolto dall’Ente, al fine di minimizzare l’impatto delle stesse sul territorio.