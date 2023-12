Antenne telefoniche, la scelta del Parlamento non piace al Comune. "Cittadini esposti a elettrosmog"

Il Comune di Rimini storce il naso di fronte alla misura di innalzamento dei limiti elettromagnetici, da 6 volt al metro a 15, per gli impianti di telefonia mobile, prevista nel ddl Concorrenza approvato dal Parlamento. Mentre rimane immutato il metodo di misurazione, basato su una media di 24 ore a differenza dei sei minuti adottati principali Paesi europei. Si tratta, commenta l'assessore all'Ambiente Anna Montini, di un "netto" rialzo a cui tutti i cittadini possono essere esposti. In particolare, il protocollo di misurazione è "ancora ancorato a una media giornaliera che, soprattutto all'interno di un contesto urbano come quello riminese, con una rilevante dotazione di antenne, rischia di esporre la cittadinanza in modo marcatamente diverso alla propagazione di queste onde".

L'amministrazione comunale "da tempo" ha assunto "un impegno intorno al grande tema della gestione dell'esposizione ai campi elettromagnetici", anche attraverso l'aggiornamento della disciplina esistente: entro il 30 settembre di ogni anno i gestori e le tower company devono presentare agli uffici il proprio piano di sviluppo, con proposte dettagliate circa la localizzazione degli impianti, le aree di ricerca per i nuovi insediamenti, le idee di co-siting o eventuali modifiche sugli impianti già esistenti. "In questo modo - rimarca Montini - miriamo a monitorare attivamente e in maniera sistematica l'installazione degli impianti per la telefonia mobili garantendo un'attenzione costante, confermata anche con l'approvazione nei giorni scorsi del piano annuale riferito al 2024". Il governo deve fare quindi il suo per "far sì che gli sviluppi in corso siano guidati da una regolamentazione meticolosa e precauzionale, che ponga la protezione della salute al centro di ogni decisione". (fonte: agenzia Dire)