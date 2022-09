Anteprima di lusso per la MotoGp: i riders scendono in campo per una partita a calcio

Amichevole di 'lusso' nel centro sportivo di Montecchio, nel territorio della Repubblica di San Marino: di fronte i piloti del Motomondiale, che si sono 'scaldati' in vista delle gare del weekend sul circuito di Misano. Da una parte il Team "Riviera di Rimini": Remy Gardner, Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Cameron Beaubier, Simone Corsi, Tony Arbolino, Manuel González, David Muñoz, Andrea Migno, Lorenzo Fellon, Adrián Fernández, Stefano Nepa, Matteo Ferrari, Eric Granado, Manuel Poggiali, Michael Ruben Rinaldi. Allenatori: Franco Morbidelli e Aleix Espargaró super tifoso del Barcellona ed 'esperto' di tiqui-taca. Dalla parte opposta l Team San Marino: Raul Fernández, Johann Zarco, Enea Bastianini, Luca Marini, Lorenzo Savadori, Michele Pirro, Niccolò Antonelli, Marcos Ramírez, Stefano Manzi, Filip Salac, Joel Kelso, Alberto Surra, Riccardo Rossi, Kevin Zannoni, Héctor Garzó, Marco Melandri, Nicolò Bulega, Michel Fabrizio e Jorge Lorenzo, autore di un paio di giocate da urlo! Allenatori: Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

'Grande protagonista' della partita Michele Pirro, portiere del San Marino, autore di un paio di 'paperissime' da cineteca ma anche Simone Corsi, portiere del RImini, ha contribuito allo spettacolo come sul 'super gol' arrivato direttamente dal calcio d'angolo. Alla fine dei 90 minuti il risultato finale leggermente 'impietoso' per Bastianini e compagni: 6-2 per il Rimini, con doppietta di Arbolino. Una splendida giornata di sport e divertimento, in attesa del super weekend di Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.