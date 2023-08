L’antica Farmacia di piazza Mercato diventa Bottega storica, un'attività che parte da inizio 1900

Il Comune di Cattolica si arricchisce di un’altra Bottega Storica. L’“Antica Farmacia Ballotta” dei dottori Achille, Giuseppe e Pietro entra a fare parte dell’Albo delle eccellenze commerciali del territorio e nel percorso di valorizzazione ideato da Confcommercio. Un riconoscimento importante, che premia un’attività aperta in piazza Mercato fin dai primi anni del Novecento, come si evince già dall’insegna che porta la storicità nel nome dell’attività. In principio fu gestita dalla famiglia Barogi, poi negli anni la cessione a Laura Lucia Benedetti che l’ha portata ai confini del nuovo millennio, con l’arrivo degli attuali gestori nel 1997.

Una storia secolare, quella della Farmacia Ballotta, che si ritrova negli arredi e soprattutto nei contenitori e negli utensili di un tempo. Se la storicità della farmacia si evince già dagli esterni con una struttura degli Anni Sessanta conservata anche nei pavimenti, entrando all’interno si possono ripercorrere anche i decenni precedenti. Sugli scaffali tanti barattoli di vetro con apposite scritte di riconoscimento che servivano a contenere i principi attivi dei medicinali per la preparazione galenica secondo le ricette mediche e diversi strumenti, curiosi per i giorni nostri, che negli Anni Cinquanta servivano ai farmacisti: spiccano una bilancia meccanica di precisione per pesare i farmaci e lo sterilizzatore per le provette. A consegnare la targa ai titolari dell’Antica Farmacia Ballotta il vicesindaco del Comune di Cattolica, Alessandro Belluzzi insieme alla consigliera della delegazione di Confcommercio Cattolica Valeria Grieco.

Emozione e soddisfazione si leggono chiare nelle parole del dottor Achille Albanesi: “Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale di Cattolica per questo riconoscimento e la delegazione di Confcommercio Cattolica per averci accompagnato nel percorso che ha portato a ottenerlo. La targa di Bottega Storica è un premio al lavoro della nostra generazione, ma soprattutto di quelle passate che hanno reso questa farmacia un punto di riferimento sempre a disposizione dei cattolichini e dei turisti”.

Per Valeria Greco, consigliera della delegazione di Confcommercio Cattolica: “La Farmacia Ballotta è una delle attività che sono parte integrante della storia della città, capace di conservare le tradizioni del passato e di rimanere nei decenni attrattiva attraverso professionalità e innovazione dei servizi proposti. Ci uniamo dunque alla soddisfazione dei titolari per questo riconoscimento importante, per un esercizio di eccellenza del panorama cittadino”.

"Nella nostra città negli ultimi anni le botteghe storiche stanno crescendo in maniera importante - dichiara Alessandro Belluzzi, vicesindaco e assessore alle attività economiche - e questo è un valore per la nostra realtà, molte di queste sono a conduzione familiare da decenni, un dato non scontato da preservare ed evidenziare con forza. Attività come la Farmacia Ballotta sono punti di riferimento nel tessuto economico cittadino, questo anche per merito della professionalità dei gestori e della qualità dell’offerta, elementi strategici nella gestione di un’impresa. Come amministrazione comunale lavoriamo quotidianamente per essere al fianco delle nostre realtà commerciali, ora più che mai è necessario mettere in campo tutti gli strumenti per sostenerle. Contestualmente portiamo avanti anche una visione strategica che punta a occupare quegli spazi commerciali attualmente liberi con realtà che abbiamo le stesse caratteristiche delle botteghe storiche, non possiamo assolutamente permettere che il nostro centro commerciale naturale venga occupato da attività che ne alterano la sua conformità”.