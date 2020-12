Antica Fiera di San Gregorio in bilico, ma il Comune ci prova e accende i motori

Il Comune di Morciano, in attesa di sapere se l'Antica Fiera di San Gregorio potrà svolgersi o meno in base all'evolversi del quadro epidemiologico e al parere degli organismi tecnici, si è già attivato predisponendo gli atti preliminari e un modulo di pre-adesione riservato agli operatori economici. Martedì si è svolto un primo colloquio preliminare tra la Prefettura di Rimini e il Comune di Morciano di Romagna relativamente all'organizzazione dell'Antica Fiera di San Gregorio (7-14 marzo 2021). E' emerso che, al momento, stante un quadro epidemiologico in continua evoluzione e soggetto a rapidi mutamenti, non è possibile prevedere con precisione lo scenario che andrà configurandosi nelle prossime settimane in particolar modo da un punto di vista socio - sanitario.

Comune di Morciano di Romagna e Prefettura, nel compiere le opportune valutazioni, hanno tenuto conto del fatto che con Delibera del 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Coronavirus fino al 31 Gennaio 2021 e del fatto che nelle prossime settimane potranno essere emanate ordinanze e nuove disposizioni a livello nazionale e regionale che andranno a modificare gli atti attualmente in vigore; tutto ciò considerato non è possibile alla data attuale (30 dicembre 2020) confermare lo svolgimento dell'edizione 2021 dell'Antica Fiera di San Gregorio. Lo svolgimento della manifestazione (in toto o in maniera parziale) sarà pertanto subordinato al parere che verrà espresso dagli organi tecnici e istituzionali competenti (Prefettura di Rimini, Ausl Romagna, Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, Commissione pubblico spettacolo) successivamente alla data del 15 gennaio 2021.

Il Comune, in attesa di ulteriori sviluppi, ha deciso nel frattempo di attivarsi, predisponendo tutti gli atti preliminari necessari all'effettivo svolgimento della Fiera, che saranno comunque vincolati all'evolversi del quadro epidemiologico e alle decisioni che verranno assunte dagli organi sovraordinati. In particolar modo il Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici (ambulanti, frontisti, espositori piante e fiori, espositori macchine industriali, autoveicoli, macchine e attrezzature agricole, Luna Park ed osterie temporanee) che saranno utilizzate per predisporre un apposito piano di riorganizzazione dell'evento fieristico, che tenga conto in particolar modo dei nuovi aspetti legati a distanziamento, igienizzazione, sanificazione, sicurezza, gestione delle fasi di afflusso e deflusso.

A tal proposito è stato disposto un apposito modulo di pre - adesione riservato agli operatori economici che andrà compilato esclusivamente in forma telematica entro e non oltre la data del 15 gennaio 2021 ore 12.

Link per compilare il modulo di pre – adesione: https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/atti-pubblici/antica-fiera-di-san-gregorio-2021-7-14-marzo-modulo-di-pre-adesione-ultimo-aggiornamento-30122020/

Il Comune precisa che la "compilazione del modulo di pre - adesione non rappresenta domanda di partecipazione

Il modulo di pre - adesione va compilato esclusivamente online cliccando sul link sopra riportato Non saranno ammesse - in questa fase - domande di partecipazione alla Fiera di San Gregorio presentate in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità In questa fase non è richiesto all'operatore il pagamento di oneri, imposte e tasse né il versamento di depositi cauzionali In questa fase l'operatore non dovrà presentare alcun tipo di documentazione integrativa (quali Scia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) La domanda di partecipazione potrà essere finalizzata in un secondo momento- attraverso la modulistica dedicata - in base alle decisioni che verranno assunte dagli organi sovraordinati".