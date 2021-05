Anziana chiede aiuto nel cuore della notte, soccorsa dai carabinieri

Tanto spavento per una 90enne che, nel cuore della notte tr alunedì e martedì, si è ritrovata improvvisamente senza l'energia elettrica. L'anziana, impaurita, non ha potuto far altro che telefonare al 112 per chiedere aiuto e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno accertato che l'impianto elettrico non era stato manomesso da qualche malvivente che voleva approfittare della signora e, in pochi minuti, sono riusciti ad individuare il guasto riattivando la corrente con la 90enne che li ha sentitamente ringraziati per la tempestività e la disponibilità.