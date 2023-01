Anziana dispersa nella neve, in corso le ricerche per trovare la 70enne

Non si hanno più notizie di lei dalla serata di lunedì quando, una 70enne residente in una frazione del comune di Montecopiolo, ha fatto perdere le proprie tracce. Il territorio, fortemente colpito dalla nevicata degli ultimi giorni, ha visto alcune zone rimanere isolate e solo nella serata del 23 gennaio i mezzi di soccorso hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana che però non è stata trovata in casa. Dal comando dei Vigili del Fuoco spiegano che non è stato possibile contattare in alcun modo la donna anche a causa dei tanti black-out che sono avvenuti ripetutamente in questi giorni. Per le sue ricerche è stato attivato il soccorso alpino. Le forti nevicate di domenica e lunedì che hanno provocato disagi, come l'interruzione della rete elettrica e telefonica. Le ricerche della donna andranno avanti anche nella notte.