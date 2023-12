Anziana dispersa, ritrovata dai soccorritori a 4 chilometri da casa

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di venerdì, per una 90enne scomparsa da casa. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando i parenti dell'anziana, affetta da problemi di salute legati all'età, si sono resi conto che la donna era sparita dalla propria abitazione nei pressi di via Tonale. La macchina dei soccorritori si è così messa in moto e, di pari passo, anche il tam tam su internet da parte dei congiunti. Le ricerche dei vigili del fuoco sono partite lungo il corso del Marecchia, sondando anche le acque del fiume, e dopo 4 ore è arrivata la notizia che tutti speravano. La 90enne, intorno alle 19.30, è stata individuata da alcuni amici a Santa Maria in Cerreto a oltre 4 chilometri dalla propria abitazione. Disorientata ma in buono stato di salute, la signora è stata soccorsa e poi riportata a casa.