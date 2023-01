Ripartite le ricerche della donna scomparsa a Montecopiolo, si cerca tra i cumuli di neve

Sono ripartite nella mattinata di mercoledì le ricerche della 65enne scomparsa da Montecopiolo da lunedì scorso nel pieno della forte nevicata che ha sommerso l'alta Valmarecchia. La donna, che abita in una zona isolata, sembrerebbe essere sparita nel nulla e le squadre di ricerca coordinate dalla Prefettura di Rimini sono al lavoro tra le mille difficoltà per raggiungere l'abitazione con le strade secondarie che registrano oltre un metro di neve e la casa più vicina è a un chilometro. Dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Novafeltira, nel casale della 65enne non sono emerse problematiche e pare che sia l'elettricità che il riscaldamento funzionassero a dovere. Delle due auto della donna, una è stata ritrovata al riparo di una tettoia mentre la seconda a circa 200 metri dall'abitazione sommersa dalla neve e senza nessuno nell'abitacolo. Difficilmente la signora, viste le condizini meteo dello scorso fine settimana, avrebbe potuto utilizzarla per lasciare la casa. Nella mattinata di mercoledì l'area è stata battuta dalle squadre di ricerca per sondare la neve e, ai soccorritori, si è aggiunto l'elicottero della Guardia di Finanza con due militari e un cane specializzato nel Soccorso Alpino. L'ipotesi più probabile è che la 65enne, tra domenica e lunedì, sia uscita di casa per accudire del bestiame e che sia stata colta da un malore.