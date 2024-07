Anziana scomparsa da casa ritrovata cadavere lungo la ferrovia, disposta l'autopsia

E' stata ritrovata senza vita, nella serata di martedì lungo la linea ferroviaria, Xu Songlan, l’82enne di origine cinese scomparsa lunedì, in zona San Giuliano mare. In Italia da dieci anni, la donna non parlava, né comprendeva l’italiano, vivendo in seno alla comunità cinese, ma secondo i parenti che ne avevano denunciato l'allontanamento sui social era autonoma, lucida e in grado di recarsi ogni mattina a far commissioni. Anche nella mattinata di lunedì scorso era uscita di casa verso le 10.30 ma senza far più ritorno.

Dopo l'allerta via web erano iniziate le ricerche supportate, anche, dal fatto che l'anziana aveva con se un portachiavi dotato di Air tag, il dispositivo Apple che è in grado di essere rilevato coi gps se vicino a un iPhone. L’ultima rilevazione, prima dell’inizio delle ricerche a tappeto, ha collocato la signora, che era parente dei titolari del ristorante “Fior di loto”, in via Francesco Gemelli. Un primo sopralluogo non aveva dato frutti ma, nella serata di martedì, una ricerca più approfondita da parte dei vigili del fuoco aveva permesso di trovare il corpo dell'82enne a ridosso dei binari della ferrovia che attraversa via Carlo Zavagli. Dai primi riscontri l'anziana potrebbe essere deceduta in seguito a un malore ma, per sicurezza, il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere.