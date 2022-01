Anziana si perde sotto la nevicata, ritrovata nella notte dopo 4 ore al freddo

Momenti di apprensione per un'89enne cattolichina che, scomparsa di casa nella tarda serata di domenica, ha vagato per oltre 4 ore lungo le strade innevate della città con solo il pigiama addosso. La signora, affetta da una malattia degenerativa e che vive da sola, era uscita dalla propria abitazione iniziando a camminare sotto al nevischio e con temperature vicine allo zero. Solo intorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri, che stava transitando lungo via Emilia-Romagna, ha notato l'anziana in stato confusionale. I militari dell'Arma, dopo alcune insistenze, sono riusciti a convincerla a mettersi al riparo nell'auto di servizio per poi portarla di corsa in ospedale. Nel frattempo sono scattate le ricerche dei famigliari che, una volta rintracciati, sono corsi a loro volta nel nosocomio. Nonostante il freddo e lo spaesamento, l'89enne è apparsa in condizioni discrete e dopo essere rimasta in osservazione è stata dimessa e affidata ai famigliari.