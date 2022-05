Anziano alpino disperso nella folla della sfilata, ricompare a casa dopo 24 ore di ricerche

Finale dell'adunata degli Alpini con preoccupazione per la famiglia di un 79enne che ha partecipato alla grande festa di Rimini. Un alpino lombardo, infatti, è "scomparso" nella mattinata di domenica: distaccatosi dal suo gruppo, essendo senza telefono cellulare, non è stato più rintracciato da prima della sfilata principale. Lunedì mattina alla ripartenza del suo pullman è stato atteso invano ed è stato lanciato l'allarme per la sua assenza. Sono state ore di preoccupazione e ricerche, fino a quando lunedì nella tarda mattinata è stato ritrovato nel suo paese di origine, dove è arrivato in modo autonomo col treno. L'anziano mostrava segni di disorientamento per l'epilogo imprevisto della sua adunata a Rimini, ma a parte questo è stato trovato in buone condizioni di salute dopo oltre 24 ore in cui non ha dato notizie di sé, tra cui tutta una notte intera ad alcune centinaia di chilometri da casa.