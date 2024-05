Anziano rapinato due volte di fila dallo stesso malvivente, la vittima minacciata con le forbici alla gola

La passeggiata nella zona del Marano, tra Rimini e Riccione, era diventata un incubo per un 70enne che per ben due volte nell'arco di un mese era stato rapinato dallo stesso malvivente che è stato poi individuato dagli agenti delle Volanti e arrestato. Per la vittima le disavventure erano iniziate il 19 marzo quando il rapinatore, poi identificato per un tunisino 32enne irregolare in Italia, gli si era parato davanti e dopo averlo strattonato gli aveva strappato dalle tasche il portafoglio con 200 euro in contanti per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. La rapina "fotocopia", invece, era avvenuto il 21 aprile quando durante la solita passeggiata l'anziano si era trovato davanti il rapinatore che riconosciuta la vittima lo aveva nuovamente minacciato pretendendo 70 euro. Il 70enne, oltre a spiegare al nordafricano che non aveva contanti, gli aveva detto di averlo già denunciato per il primo colpo per poi allungare il passo cercando di rifugiarsi nell'abitacolo della propria auto parcheggiata poco lontano. Il tunisino, tuttavia, lo aveva seguito per poi aggredirlo sottraendogli le chiavi del veicolo e, puntandogli alla gola un paio di forbici, gli aveva portato via il cellulare e scappare verso monte.

Ad assistere alla scena era stato un passante che aveva dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri ma all'arrivo dei militari dell'Arma, nonostante la vittima avesse accuratamente descritto il malvivente, del rapinatore non era stata trovata traccia. Il 32enne, tuttavia, è rispuntato nella mattinata di lunedì nella zona di via Marconi a Miramare dove una pattuglia delle Volanti della Questura si è imbattuta nel malvivente. Gli agenti hanno riconosciuto il nordafricano e, dopo averlo bloccato, lo hanno identificato. Dagli accertamenti è emerso che il tunisino era ricercato in quanto su di lui pendeva un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in quanto, dallo scorso marzo, non aveva più ottemperato all'obbligo di firma a cui era sottoposto per un vecchio arresto per possesso di documenti falsi. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine degli accertamenti il 32enne è stato trasferito nel carcere dei "Casetti". Sono in corso ulteriori indagini per addebitare al malvivente anche le rapine ai danni dell'anziano.