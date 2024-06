Anziano scomparso da casa da 3 giorni, le squadre di ricerca battono il territorio

Momenti di ansia per i famigliari di Giancarlo Pari il 77enne che, da lunedì, ha fatto perdere le proprie tracce e per il quale sono in corso una serie di ricerche in tutto il territorio riminese. L'uomo, ex ferroviere in pensione, vive con la moglie a Rimini e lo scorso lunedì erano usciti insieme per andare a fare una visita medica al termine della quale si erano separati: la moglie era tornata a casa e lui si è diretto verso la tabaccheria di famiglia, dove però non è mai arrivato. Erano circa le 9.30 e da allora i familiari non hanno più avuto sue notizie. Indossava un giubbotto grigio leggero, una maglia polo verde, bermuda di jeans, scarpe da tennis color grigio chiaro. Aveva con sè portafoglio e documenti ma è senza cellulare. I famigliari temono che possa essere in difficoltà in quanto l'anziano ha problemi di Alzheimer.