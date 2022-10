Aon Sport Games 2022: in 300 a Cattolica per sfidarsi a calcio a 7, beach volley, padel e foot darts

Sabato 01 e domenica 02 ottobre Cattolica ha ospitato l'edizione 2022 degli Aon Sport Games, evento organizzato da IFE Sportland, società specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi, in collaborazione con Sportland Travel srl, tour operator di Cattolica. Nella cittadina romagnola sono giunti da tutta Italia oltre 300 dipendenti della multinazionale che opera nel settore della consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, che si sono dati battaglia in quattro discipline: calcio a 7, beach volley, padel e foot darts.

Il successo della manifestazione ha premiato ancora una volta la visione innovativa di Aon, che da anni punta su questi eventi per rafforzare il team building aziendale, e la sinergia tra IFE Sportland e il Comune di Cattolica, che ha messo a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento dei tornei. I tornei di calcio, padel e foot darts si sono svolti presso lo stadio comunale G. Calbi, mentre teatro delle sfide di beach volley è stata la spiaggia comunale in zona Darsena Marinai d'Italia. Ancora una volta la città di Cattolica si è confermata particolarmente sensibile al tema del turismo sportivo e dei viaggi incentive.