Aperitivi e assembramenti, pesante sanzione per il titolare di un locale

Nel tardo pomeriggio di domenica, durante i controlli anti-covid sul territorio, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ella Questura di Rimini è intervenuto in due locali nella zona della darsena dove erano stati segnalati degli assembramenti di persone. Gli agenti, arrivati ella zona mare di San Giuliano, hanno constatato come in uno dei due bar un folto numero di persone stava bevendo tranquillamente gli aperitivi. Allo stesso tempo, nonostante fosse passato l'orario di chiusura, gli avventori venivano continuati ad essere serviti sia mentre stavano tranquillamente seduti nei tavoli del dehor che all'interno dello stesso locale. Il titolare, quindi, è stato pesantemente sanzionato.