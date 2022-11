Aperta la nuova scala per superare il dislivello vicino alla scuola Annika Brandi

È stata recentemente aperta e resa fruibile la nuova scala per il superamento del dislivello adiacente alla scuola Primaria Annika Brandi di viale Finale Ligure 35. La scala, realizzata in due mesi, è composta da 35 gradini, suddivise su 3 rampe, intervallati da piccoli pianerottoli e da due ampi pianerottoli che interrompono la lunghezza delle tre rampe per il superamento del dislivello. Per i pianerottoli e per le pedate è stato sono state usate assi in legno di pino nordico lamellare trattate contro l’aggressione degli agenti atmosferici. Anche il parapetto è formato da montanti e traversi sempre in legno di pino nordico lamellare. Completano il tutto i corpi illuminanti a luci LED autoalimentati da mini-pannelli fotovoltaici. Il progetto, approvato ad aprile 2022, è stato realizzato internamente dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, dall' architetto Paolo Mele.