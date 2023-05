Aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali, dall'amministrazione un sostegno di 150 mila euro

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali di Bellaria Igea Marina, la cui gestione, dopo le positive esperienze degli ultimi anni, è affidata in coprogettazione anche per il 2023 a Kiklos Ssd: per una proposta a disposizione delle famiglie ricca e variegata, sostanzialmente articolata nelle tre sezioni denominate “Sportland Estate”, “Kiklos Summer Camp” e "Sponglish".

“Una proposta che garantisce la copertura dell’intera stagione turistica, a partire dal 12 giugno, ossia immediatamente dopo la chiusura delle scuole, sino a fine agosto, o primi di settembre nel caso delle scuole dell’infanzia", spiega l'assessore alla Scuola Adele Ceccarelli, che sottolinea in prima analisi come “tutte e tre le soluzioni prevedano una copertura totale di nove settimane, con la possibilità di iscrivere i bambini anche a periodi ridotti di tre o sei settimane.” Premesso questo, anche la frequentazione quotidiana è modulabile a seconda delle esigenze delle famiglie, con possibilità di iscrizione a tempo pieno o mezza giornata.

“I costi restano contenuti ed estremamente competitivi”, aggiunge, "calmierati grazie alla compartecipazione economica importante del Comune, il quale copre con risorse proprie oltre il 50% dei costi. Una somma, quella stanziata dall'amministrazione per i centri estivi 2023, che sfiora i 150 euro, tenendo conto anche delle risorse stanziate per il sostegno dell’handicap. Impegno a cui si aggiungono altri oneri di cui il nostro Ente si fa carico, sempre con l’obiettivo di alleggerire l’impatto delle rette sulle famiglie: dal pagamento delle utenze ai costi delle varie manutenzioni, sino a quelli legati ai trasporti”.

Oltre, ovviamente, alla messa a disposizione gratuita di adeguati spazi educativi per accogliere le attività: i locali delle scuole d’infanzia Delfino e Bosco Incantato, quelli della primaria Manzi, nonché quelli della secondaria di primo grado Panzini per Sportland, centro estivo espressamente rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ultima ma non per importanza, la spiaggetta inclusiva antistante alla primaria Manzi, opportunamente attrezzata per il divertimento e la socializzazione dei ragazzi disabili.

“Un impegno ancora una volta importante quello messo in campo dall'amministrazione, con la consapevolezza che i centri estivi siano un servizio prezioso per tutte le nostre famiglie, soprattutto in ragione di un tessuto sociale ed economico che durante l’estate vede tanti genitori impegnati nel lavoro stagionale legato al turismo. Sono circa 500 i ragazzi che, nel complesso, i nostri centri sono preparati e pronti ad accogliere, nella convinzione che l'assetto attuale di coprogettazione, sperimentato a partire dal 2020, offra le risposte migliori: in termini di copertura dei servizi e di positiva sinergia con il terzo settore. Quello che ne nasce”, evidenzia e conclude l’Assessore, “è un progetto educativo, ma anche sportivo, di altissimo livello, con tante attività all'aria aperta e uscite programmate, ad esempio nei parchi tematici e naturali del nostro contesto territoriale. Crediamo sia centrato l'obiettivo di garantire un'ampia copertura 'temporale' che vada incontro alle esigenze delle famiglie in una località turistica, al contempo senza scendere a compromessi sul fronte della qualità. Ricordando che gli interessati potranno richiedere un ulteriore abbattimento delle rette utilizzando ad esempio i bonus centri estivi INPS 2023 o le misure di sostegno definite a livello regionale”.