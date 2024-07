Aperto al pubblico il Parco del Mare sud: ci si prepara alla festa d'inaugurazione con il comitato turistico e gli operatori

Da stamattina è aperto al pubblico il nuovo tratto del Parco del Mare tra piazzale Gondar e via Siracusa (tratto 6). La consegna, ai residenti e ai turisti, è avvenuta alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli e dei ragazzi del ‘Summer Camp Accademia Rimini Calcio’, che hanno animato l’inaugurazione. Con loro erano presenti anche alcuni tecnici e responsabili del Comune di Rimini e delle ditte che hanno eseguito i lavori e alcuni rappresentanti della cooperativa bagnini.

All’evento di stamattina seguirà un altro importante momento di condivisione, previsto per il giorno 25 luglio, insieme al comitato turistico e agli operatori, per festeggiare insieme la conclusione dei lavori.

L’importante intervento di rigenerazione, che ha permesso di riqualificare il lungomare nel tratto compreso tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, è stato realizzato in continuità con l’opera pubblica che ha già trasformato oltre due chilometri di lungomare a Marina Centro e Miramare, eliminando il cemento e lasciando spazio a materiali sostenibili, aree verdi e spazi per relax, gioco e sport.

Anche il nuovo tratto 6 del lungomare si presenta infatti con una passeggiata pedonale in legno a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale, la pavimentazione si sviluppa lungo un percorso sinuoso, tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e aree per l’attività fisica all’aperto. Questo tratto di Parco del Mare sarà infatti attrezzato per la pratica di alcune diffuse discipline outdoor. Aree aperte a tutti e in grado anche di ospitare future manifestazioni ed eventi sportivi. Attualmente sono in corso piccoli lavori di ultimazione e rifiniture in alcune zone del tratto. Ricordiamo che il progetto del Parco del Mare è stato recentemente selezionato tra i finalisti del Premio Europeo per lo Spazio Pubblico Urbano 2024 dal “Centre de Cultura Contemporània de Barcelona”, CCCB. Un concorso biennale che individua i migliori interventi di creazione, trasformazione e recupero di spazi pubblici nelle città europee.

“Il Parco del Mare - dichiarano il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - è in grado di innescare un più ampio processo di innovazione nel segno della sostenibilità ambientale, della bellezza e delle funzioni a servizio della comunità. Un altro spazio urbano rigenerato e trasformato attraverso l’eliminazione del cemento a favore di materiali sostenibili, aree verdi, funzioni per lo sport e per le famiglie.”