Aperto il Quaderno degli attori per i contributi della città all’elaborazione del Piano urbanistico

Scrivere le pagine e i contenuti per costruire insieme lo sviluppo futuro di Santarcangelo: questo in sostanza l’obiettivo del Quaderno degli attori, piattaforma online che riprende idealmente l’idea di un taccuino per gli appunti, aperto ufficialmente ieri (mercoledì 13 marzo) in occasione dell’incontro che ha dato avvio alla seconda fase del percorso partecipato “è futuro presente” per l’elaborazione del Piano urbanistico generale (Pug). Circa un centinaio fra professionisti, rappresentanti di categorie, associazioni e singoli cittadini i presenti nella sala Baldini della biblioteca per il momento di confronto “Fare il piano. Dalla partecipazione alla costruzione del Pug”, che dà avvio a una nuova fase del percorso e a una nuova occasione di partecipazione all’elaborazione del Piano.



“La partecipazione della comunità a questa fase non è un atto dovuto o imposto dalla normativa regionale – ha dichiarato l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti in apertura dell’incontro – ma è la testimonianza della volontà dell’Amministrazione comunale di intraprendere strade condivise con la città e unire la comunità negli intenti e nelle prospettive per il futuro. Aprire il Quaderno degli attori ai contributi e alle proposte di tutti significa essere pronti a dare gambe alle richieste dei cittadini singoli o associati, privati o professionisti, mettendole a sistema tra loro e creando un percorso lineare e rispettoso dei principi che, già tempo prima della nuova legge regionale, ci siamo dati per guidare lo sviluppo della città, come ad esempio la riduzione del consumo di suolo, la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana”. “In parallelo al percorso partecipativo – ha concluso l’assessore Sacchetti – prosegue anche l’intenso lavoro di progettazione da parte dell’ufficio di Piano: rispetto a questo, tra l’altro, Santarcangelo è a uno stadio molto avanzato rispetto a molti altri Comuni della Provincia di Rimini”.



Proprio sulle tempistiche si è aperto l’intervento della dirigente del settore Territorio, Silvia Battistini, che ha illustrato lo stato di avanzamento della progettazione del Pug ipotizzando che l’assunzione della proposta di Piano possa avvenire già entro la fine del 2024. A seguire, la dirigente ha fatto una breve panoramica sul lavoro svolto finora, con l’individuazione di possibili obiettivi da raggiungere, luoghi su cui immaginare scenari futuri e temi cardine del Piano, ribadendo l’importanza di mantenere quale criterio metodologico la concertazione con la città.



A seguire, il progettista del Pug Carlo Santacroce ha ripercorso le caratteristiche essenziali che dovrà avere il Piano come stabilito dalla legge regionale, i tipi di intervento previsti, le direttrici principali della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione. Dopo aver illustrato anche i contributi che possono essere inviati all’Amministrazione comunale per l’elaborazione del Pug, Santacroce ha lasciato la parola a Elena Farnè – coordinatrice del percorso partecipativo “è futuro presente” – che, dopo aver ripercorso brevemente le prime tappe del percorso di “è futuro presente” ha presentato il Quaderno degli attori. Strumento di partecipazione online attivo per circa due mesi, fino al 30 maggio, il Quaderno raccoglierà tutte le proposte che arriveranno da cittadini, professionisti e associazioni.



La sindaca Alice Parma ha poi chiuso la serata ringraziando per la partecipazione a un percorso, quello per l’elaborazione del Pug, “serio e complesso, soprattutto perché ci obbliga a pensare necessariamente in maniera condivisa e corale al futuro di una città che ha l’ambizione di mantenere costantemente alti i livelli della qualità della vita, della mobilità e del patrimonio pubblico”. I prossimi incontri di “è futuro presente” sono in programma giovedì 18 aprile per l’avvio della consultazione preliminare e sabato 20 aprile per la presentazione degli esiti del viaggio studio a Portsmouth da parte di ragazze e ragazzi dell’Itse Molari.