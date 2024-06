Aperto in piazzale Roma il villaggio della fantasia firmato “Warner Bros. Discovery”

È arrivato a Riccione il villaggio fantastico della Warner Bros. Discovery e ha già affascinato grandi e piccoli. Da oggi e fino a domani, domenica 16 giugno, piazzale Roma diventa il luogo magico dei personaggi più amati delle serie tv, dei cartoon e dell’intrattenimento firmato Warner Bros.

Il villaggio è aperto oggi e domenica al mattino dalle ore 10 alle 13, nel pomeriggio dalle 15 alle 19 e in serata dalle 21 alle 23,30 (domenica chiuderà alle 22). Fra le numerose attività divertenti, che coinvolgono grandi e piccoli, l’area sport dedicata ai Looney Tunes e il climbing wall dedicato all’85esimo anniversario di Batman. Tanti i fan che si fanno uno scatto con i personaggi e ambientazioni iconiche del mondo Warner Bros., tra cui quelle dedicate al 30esimo anniversario di Friends e il 25esimo anniversario di Matrix.

Nel weekend il canale televisivo “Nove” porta sul palco di piazzale Roma vanno in scena due grandi appuntamenti dell’ intrattenimento all’insegna della musica e della comicità di “Nove”, il canale televisivo di punta del gruppo: “Don't Forget The Lyrics”, il game show televisivo dedicato alla musica da cantare senza dimenticare i testi, e “Only Fun”, lo show che alterna i monologhi e gli sketch della miglior scena comedy italiana. Ospite d’eccezione per la tappa di Riccione, il comico e cabarettista Giovanni Cacioppo.

I bambini e le famiglie possono incontrare i personaggi più amati di Cartoon Network e Boomerang e divertirsi con il fantastico circuito automobilistico Batwheels pilotando le macchinine elettriche a zero emissione interamente personalizzate e ispirate ai personaggi della popolare serie DC trasmessa su Boomerang. La Cartoon Network Toon Cup Experience è invece dedicata agli appassionati di calcio che possono giocare insieme ai personaggi più iconici del canale, da Teen Titans Go! ad Adventure Time e Apple&Onion.

In piazzale Roma si possono incontrare anche i costume characters di Gumball, Darwin e dei tre protagonisti di “Siamo Solo Orsi” e i personaggi degli show più seguiti, come “Lo straordinario mondo di Gumball”, ”Tom & Jerry”, “Teen Titans Go!” e “Siamo solo Baby Orsi” saranno i protagonisti di tanti giochi e attività.

Grande curiosità di pubblico per l'anticipazione dei film distribuiti da Warner Bros. Picture che arriveranno in sala in estate, da “Twisters”, in uscita il 17 luglio, a “Beetlejuice Beetlejuice”, dal 5 settembre al cinema. Entrambi i titoli sono presenti al tour con degli stand dedicati, dove poter realizzare fantastici contenuti ispirati ai due film.