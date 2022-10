Dall'ortofrutta al vino, aperto il mercato che esalta le eccellenze gastronomiche dei produttori locali

Inaugurato a Palazzo Ghetti, sede generale di Banca Malatestiana, il mercato esclusivo di Campagna Amica, promosso da Coldiretti di Rimini. Il mercato, luogo d’incontro tra produttori e consumatori, si è manifestato sin dalle prime ore come spazio privilegiato per degustare le eccellenze agroalimentari del luogo, scoprire tradizioni culinarie da portare a casa, sulla propria tavola ed esplorare i sapori del nostro splendido territorio. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di Guido Cardelli Masini Palazzi presidente di Coldiretti Rimini, Alessandro Corsini direttore Coldiretti Rimini, Giorgio Ricci vicedirettore di Coldiretti Rimini, Enrica Cavalli presidente di Banca Malatestiana, Stella Santini vice direttrice Vicaria di Banca Malatestiana e Stefano Clementi vice sirettore di Banca Malatestiana.

“Un passo importante per Coldiretti Rimini, oggi la nostra rete cresce ancora di più – commenta Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini - in un momento così difficile per l’economia, vogliamo rilanciare il valore aggiunto della qualità e della trasparenza e trasmettere la vicinanza del mondo agricolo al territorio riminese, la nostra terra racconta le biodiversità e le tipicità storicamente custodite dagli agricoltori: oggi più che mai è importante sostenere l’attività agricola e difenderne i prodotti promuovendo un rapporto diretto fondato sulla fiducia tra agricoltore e consumatore”.

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare questa iniziativa, volta a valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze, in perfetta sintonia con la nostra mission - afferma Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana -. Una bella sinergia territoriale che sottolinea il nostro costante impegno a mantenere un dialogo sempre più profondo e concreto con il nostro territorio”.

La città di Rimini si dota di un’occasione unica per conoscere meglio i prodotti locali e acquistarli direttamente dai produttori, che ne garantiscono genuinità e tracciabilità con la garanzia del giusto prezzo. Una vasta gamma di prodotti freschi di giornata dall’ortofrutta al pane, e poi legumi, pasta, vino, olio, farine, marmellate, sottoli, salumi e preparati pronti. Il mercato è aperto tutti i martedì mattina dalle 07.30 alle 13.30 in Via XX Settembre 1870 n.63-Via Circonvallazione Meridionalen.39.