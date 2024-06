Grazie all'impegno dei volontari, riaprono tutti i giorni i cancelli del giardino dell’Hotel delle Nazioni

Dal 15 giugno, con una serata musicale per festeggiare i 40 anni della scuola nautica Albatros, riaprono tutti i giorni i cancelli del giardino dell’Hotel delle Nazioni, lo spazio multifunzionale aperto alla comunità nel cuore di San Giuliano mare. Riconsegnato dallo scorso anno ai cittadini e ospiti di San Giuliano mare e tornato alla luce grazie all’intenso lavoro svolto dal Ci.vi.vo di San Giuliano mare e dai partner dell’accordo siglato con il Comitato turistico di San Giuliano mare, dopo i lavori di manutenzione, pulizia e ripristino svolti in queste settimane dai volontari del Ci.vi.vo, lo spazio outdoor torna anche per l’estate 2024 con un programma ricco di attività, concerti, presentazioni e iniziative che interesseranno questo vasto spazio pertinenziale di oltre 1.000 mq che circonda l’Hotel di Viale Ortigara, a pochi passi dal parco Briolini e dalla Darsena.

Il giardino dal 15 giugno sarà aperto a ingresso libero tutti i giorni dalle ore 8 alle 23, con un programma di attività serali, spettacoli e concerti: ogni giovedì spazio per la musica dal vivo, il martedì (alternato) è la sera del cinema, lo spazio si può anche prenotare per compleanni e feste private all’ombra del verde (per info e prenotazioni 392.7092600). L'intervento si integra con il progetto strategico di riqualificazione di San Giuliano Mare nell’ambito della strategia urbana ATUSS "Rimini di verde e di blu", finanziata dalla Regione con Fondi europei FESR 2021-2017. L'insieme delle opere fisiche e delle azioni intangibili, queste ultime in tema di blue&green economy e di innovazione sociale, mirano a promuovere la rigenerazione di questa area che rappresenta storicamente il cuore della Rimini marinara.