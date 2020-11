Appartamento in fiamme, una persona intossicata dal fumo

Un incendio è improvvisamente scoppiato, nel pomeriggio di lunedì, in un appartamento al terzo piano di un condominio di Viserba. L'allarme è scattato intorno alle 17.15 quando, da via Burnazzi, si è visto del fumo uscire dall'abitazione ed è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi i mezzi del 115, l'autobotte e l'autoscala, e sono iniziate le operazioni di spegnimento. Momenti di tensione per la presenza, all'interno della casa, di un anziano rimasto intossicato lievemente dal fumo ed è stato chiesto anche l'intervento del 118 e della polizia di Stato. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stata poi trasportata in pronto soccorso con un codice di media gravità. Secondo quanto emerso, l'incendio si sarebbe sprigionato dalla cucina.