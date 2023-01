Appartamento in fiamme all'alba, tre persone in ospedale intossicate dal fumo

E' scoppiato poco prima delle 6 di domenica l'incendio che, a Sant'Agata Feltria, ha distrutto un appartamento e mandato tre persone in pronto soccorso per l'intossicazione da fumo. Il rogo si è sviluppato in un'abitazione al primo piano di una palazzina alle 5.40 e, l'allarme, ha fatto accorrere tre mezzi dei vigili del fuoco col personale del 115 che si è assicurato che tutti i residenti fossero evacuati in un luogo sicuro e iniziato le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i sanitari del 118, che si sono cuppati di tre residenti rimasti intossicati dal fumo e per i quali è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per ulteriori accertamenti ma non sarebbero in pericolo di vita, e una pattuglia dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso le indagini per individuare le cause che hanno innescato l'incendio.