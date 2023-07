Gli appassionati di cosplay si sfidano a ripulire la spiaggia. "Raccolti 32 chili di rifiuti in 300 metri"

Sono 32 chili in 300 metri di spiaggia. Questo è il bottino dei partecipanti all’evento Clean Up Academia che si è svolto la mattina di sabato, 15 luglio, partendo dal bagno 26 della spiaggia di Rimini. Il calcolo è presto fatto: oltre 30 chili di rifiuti nello spazio di 300 metri di spiaggia significano che ogni giorno sulla costa riminese vengono abbandonati oltre 500 chili di materiale che potrebbe essere riciclato o conferito nella raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Rimini Comix ha riunito in città gli appassionati di fumetti e cultura giapponese, al resto ha pensato Alessandro Delfatti, creatore del canale Youtube Seven Academy che ha guidato e condotto l’evento. Insieme a lui, influencer e appassionati del mondo cosplay, ragazzi e famiglie con bambini si sono armati di guanti, sacchi e buona volontà e hanno perlustrato la spiaggia svolgendo esercizi a corpo libero e raccogliendo rifiuti di ogni genere: pezzi di plastica, bottiglie di vetro, scarti di cibo e capi d’abbigliamento abbandonati.

Delfatti, è un personal trainer che con il suo progetto social mira a unire la cultura dell’esercizio e del benessere fisico con la passione per fumetti e cartoni animati. “Voglio aiutare le persone a capire che l’allenamento può essere divertente e interessante, anche per chi non è appassionato di fitness. Con il mio evento Clean Up Academia ho voluto dimostrare che allenarsi e divertirsi può fare del bene sia al proprio corpo che all’ambiente” ha dichiarato.

L’evento si è svolto in collaborazione con la onlus Plastic Free e con l’evento Riminicomix, la seconda manifestazione più grande d’Italia e la più importante dell’estate per il settore dell’intrattenimento a tema cosplay, anime, videogiochi e universo dei fumetti che nella sua edizione 2023 ha visto 150.000 presenze da tutta Italia.

Plastic Free Onlus è un associazione di volontariato nata nel 2019 con il solo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. L’associazione, che vanta oltre 250.000 tesserati e più di 1.000 referenti in tutta Italia, sviluppa le proprie attività principalmente sulle coste, organizzando operazioni di pulizia delle spiagge, portando avanti progetti di salvaguardia delle tartarughe marine e programmi di sensibilizzazione nelle scuole.