Appello di Luca Argentero: “Venite al mio spettacolo: l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza”

Lunedì 3 giugno arriva a Riccione Luca Argentero con il suo spettacolo teatrale “E questa la vita che sognavo da bambino?” in occasione del “Festival del Fundraising”, in programma dal 3 al 5 giugno. Lo spettacolo sarà infatti il contributo di Argentero allo spirito che anima il Festival, ossia la raccolta fondi come attività a sostegno di cause e associazioni che si impegnano verso il prossimo. Luca Argentero ha fatto arrivare il suo personale video invito per partecipare allo spettacolo: “Cari amici di Riccione e dintorni, una sorpresa, un piccolo breve annuncio: il 3 giugno sarò al Palazzo dei Congressi con lo spettacolo “È questa è la vita che sognavo da bambino?”. Perché è un annuncio speciale? Perché l'intero incasso della serata verrà devoluto a ‘1 Caffè Onlus’. Lo raccoglieremo noi e lo utilizzeremo, ovviamente, nei modi che conoscete bene, perché ve li raccontiamo un po' di quotidianamente”.

“1 Caffè Onlus” è infatti l’associazione che l’attore ha fondato e di cui oggi è vicepresidente. L’associazione è una realtà sociale digitale nata per sostenere le piccole-medie associazioni non profit italiane attraverso la diffusione della cultura del gesto del dono e che, dal 2011, con la propria piattaforma di crowdfunding aiuta ogni anno 52 enti solidali che promuovono progetti di assistenza in diverse cause sociali. Argentero termina il suo video appello così: “Volevo ringraziare il Festival del Fundraising, perché sarò lì anche per quello, e il Comune di Riccione per il supporto. Mi raccomando, per accedere allo spettacolo, basta fare una donazione. Trovate tutte le informazioni su www.1caffè.org. C'è anche la possibilità di vederci prima, di passare un po' di tempo assieme”.

Lo spettacolo, per la regia di Edoardo Leo, porta sul palcoscenico la storia di alcuni grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società e nelle loro rispettive discipline, presentati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba.

Per partecipare alla serata evento occorre effettuare una donazione a “1 Caffè Onlus” direttamente dalla pagina web https://dona.1caffe.org/iniziativa/evento (con una donazione a partire da 15 euro si potrà accedere allo spettacolo) dove sono contenute tutte le informazioni e le diverse tipologie di donazione per sostenere l’organizzazione. Durante l’iscrizione verranno raccolti i dati dei donatori, utili per gli accrediti e per concedere i benefici fiscali previsti per legge. Ogni donazione dà diritto all’assegnazione di un posto unico non riservato e occorre effettuare una donazione per ogni singolo ingresso; invece, per chi desidera il posto riservato è prevista la donazione “Big donor pass” che, con 100 euro, comprende anche la partecipazione all’aperitivo solidale in compagnia di Luca Argentero e del team di “1 Caffè Onlus”. Il giorno dell’evento, nella Sala Concordia occorrerà comunicare il proprio nominativo all’ingresso (ingresso consentito dalle ore 20, inizio spettacolo ore 21). Per partecipare all'aperitivo pre-spettacolo insieme a Luca Argentero, il pubblico potrà recarsi presso la terrazza del Palariccione a partire dalle ore 19,30 e comunicare il proprio nominativo all’ingresso.