Appena rilasciato dalla Questura mette a segno un furto e finisce nuovamente in manette

Non ha perso tempo il marocchino 25enne, residente a Santarcangelo già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma, finito nei guai per ben due volte nella stessa serata. Il malvivente, domenica sera, era stato fermato da una pattuglia delle Volanti per un controllo e nel corso della perquisizione era stato trovato in possesso di un coltello. Portato in Questura, ne era uscito dopo poco con una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi. Gli agenti che lo avevano fermato, una volta terminate le pratiche, avevano ripreso a pattugliare la città incappando nuovamente nel 25enne che pedalava tranquillamente in sella a una bici di dubbia provenienza.

Fermato nuovamente, il magrebino non ha saputo fornire una giustificazione plausibile sulla due ruote e il personale della polizia di Stato ha eseguito degli accertamenti scoprendo che era stata rubata poco prima nel cortile di una palazzina di via Rosaspina a pochi passi dalla Questura. Il 25enne è stato così arrestato per furto e, dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima lunedì mattina. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma.