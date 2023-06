Apprendimento esperienziale nella Natura Selvaggia per gli Studenti della International School of Rimini

Gli alunni di Grade 5 (quinta elementare) della International School of Rimini sono stati chiamati a mettere alla prova tutte le loro abilità e capacità di pensiero creativo, di riflessione analitica, di risoluzione dei problemi e di collaborazione, mentre collegavano la teoria con l'apprendimento esperienziale della vita reale nella natura aspra e selvaggia dell'Umbria.

Portare gli studenti di Grade 5 in un campeggio all'aperto per tre giorni/due notti incoraggia gli studenti a collegare la classe al mondo esterno. Montare le tende, non avere la doccia, vivere senza dispositivi digitali e senza smartphone, avere il coraggio di provare cose nuove in collaborazione con gli altri, insegnano ai bambini che ci sono più modi per raggiungere l'obiettivo prefissato, il che rappresenta un'opportunità di apprendimento per introdurre l'importanza del compromesso e delle decisioni di gruppo.

Il focus sull'apprendimento concettuale dell'Isr fornisce un potente approccio di base a tutte le forme di apprendimento, sviluppo e cambiamento. Attraverso questi approcci, i bambini imparano a capire se stessi come studenti e diventano capaci di prendere in mano il proprio apprendimento e il proprio sviluppo.

L’istituto è consapevole che l'apprendimento avviene in qualsiasi contesto e continua per tutta la vita. Il processo di apprendimento esperienziale degli studenti supporta il miglioramento delle prestazioni e lo sviluppo di abilità essenziali nella vita. Affrontare gli ostacoli in un ambiente in cui si sentono al sicuro con gli adulti che li sostengono e li preparano, per imparare dai loro errori utilizzando la riflessione per rendere i processi di apprendimento astratti più visibili e memorabili. Questo contribuisce alla formazione di una mentalità di crescita. E proprio la ricerca di nuovi contesti di apprendimento consente uno sviluppo olistico in tutti gli studenti.