Apprensione per un barca a vela che si capovolge in mare, un uomo soccorso dalla Guardia costiera

Nell’ultimo week-end, tra le numerose attività svolte dai militari della Guardia Costiera di Riccione, ci sono stati momenti di apprensione nella mattinata di domenica 24 luglio per un’unità da diporto a vela scuffiata. Alle ore 10:15 circa la sala operativa, ricevuta segnalazione telefonica, ha inviato in soccorso il battello pneumatico veloce GC B107 nella zona interessata ovvero a circa 900 metri dalla riva nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare 6 di Riccione. L’unico occupante è stato immediatamente recuperato ed imbarcato sul battello e, dopo essersi assicurati delle buone condizioni di salute dello stesso, i militari l'hanno fino a riva. Si ricorda a tutti gli utenti del mare, che è attivo il Numero blu gratuito 1530, da utilizzare per la sola segnalazione delle emergenze, mentre, per gli altri dettagli contattare le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.