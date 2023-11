Approcci a luci rosse alla cameriera, il direttore di sala rischia il processo

Con una scusa l'avrebbe attirata nella sua stanza e, una volta soli, un 40enne maître in un hotel di Cattolica avrebbe costretto con la forza una collega 21enne a baciarlo. La ragazza, in un primo tempo atterrita per quello che era successo, era poi riuscita a scappare dalla camera e nei giorni successivi si era recata dai carabinieri per denunciare la vicenda. I due, secondo quanto emerso, lavoravano nella stessa struttura ricettiva e mentre l'uomo si occupava della sala da pranzo la collega era addetta alla pulizia delle stanze. La vicenda risale alla scorsa estate e, adesso, in seguito alla denuncia sporta dalla 21enne e alle indagini effettuate dai militari dell'Arma il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto nei confronti del 40enne il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale.